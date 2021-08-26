عاجل.. جوتيريش يدعو إلى اجتماع لمجلس الأمن بشأن أفغانستان

جدة - نرمين السيد - نقلت قناة "العربية"، عن دبلوماسيين، أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، دعا مساء اليوم الخميس، إلى اجتماع لمجلس الأمن بشأن أفغانستان، بعد التطورات الأخيرة عقب تفجيرى مطار كابول وتداعياتهما.





وفى تفجير تبناه تنظيم داعش الإرهابى، اليوم الخميس، قُتل 60 شخصا وأصيب نحو 140 جريحا، فى هجوم وصفته الإدارة الأمريكية بـ "المعقد"، استهدف مطار العاصمة الأفغانية كابول، خلال عمليات الإجلاء من البلاد. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أن التفجيرين الانتحاريين الذين استهدفا اليوم الخميس مطار العاصمة الأفغانية كابول أسفرا عن مقتل 12 عسكريا أمريكيا، وإصابة 15 آخرين.

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