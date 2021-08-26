البنتاجون: داعش سيواصل محاولته لمهاجمة قواتنا فى أفغانستان

جدة - نرمين السيد - أعلن البنتاجون أنه برغم التفجيرين الانتحاريين الذين استهدفا اليوم الخميس مطار العاصمة الأفغانية كابول وأسفرا عن مقتل 12 عسكريا أمريكيا- ستستمر عمليات الإجلاء من البلاد، مؤكدا أن تنظيم داعش سيواصل محاولته لمهاجمة قواتها فى أفغانستان.





وقال قائد القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية، الجنرال كينيت ماكينزى، خلال مؤتمر صحفى مساء الخميس، إن مطار كابول تعرض لهجوم بتفجيرين نفذه انتحاريان، ويعتقد أنهما كانا منتميين لتنظيم "داعش" الإرهابى.

وتابع ماكينزى أن التفجيران أعقبتهما هجمات عدة بالأسلحة من قبل عناصر التنظيم الذين قال إنهم "فتحوا النار على المدنيين والعسكريين".

وأوضح: "حتى الآن هناك معلومات عن مقتل 12 من عسكريينا جراء الهجوم، كما تمت إصابة 15 آخرين"، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".

وأكد أن الولايات المتحدة ترجح أن "داعش" سيواصل محاولته لمهاجمة قواتها فى أفغانستان، مبينا: "نعتقد أنهم يريدون الاستمرار فى هذه الهجمات، ونتوقع أن الهجمات ستتواصل".

وبين أن هناك خطرا كبيرا للهجمات بسيارات مفخخة فى كابول وتهديدات أخرى للمطار.

وفى الوقت ذاته شدد ماكينزى على أن الولايات المتحدة ستواصل مهمتها لسحب قواتها وإجلاء مواطنى الدول الأخرى بينها أفغانستان عبر مطار كابول.

وصرح: "على الرغم من الحزن الذى نشعر به بسبب مقتل الأشخاص، سواء الأمريكيين والأفغان، سنواصل تنفيذ مهمتنا التى تتمثل فى إجلاء مواطنى الولايات المتحدة والدول الأخرى وحاملى تأشيرات اللجوء الخاصة والأفغان الذين باتت حياتهم عرضة للخطر".

وأكد أن القوات الأمريكية ستركز على ضمان منع تكرار مثل هذه الهجمات، معتبرا أن عدد القوات الأمريكية فى مطار كابول كاف لتأمين العسكريين المنتشرين هناك، كما أشار إلى أن بلاده مستعدة لاتخاذ إجراءات ضد المسؤولين عن هجوم الخميس.

كما ذكر قائد القيادة المركزية أن هناك 1000 أمريكى على الأقل لا يزالون فى أفغانستان ينتظرون إجلاءهم من البلاد.

وشهد محيط مطار كابول تفجيرين استهدفا حشودا من الأفغان كانوا يسعون لمغادرة بلادهم، وتبنى تنظيم "داعش" الإرهابى الهجوم.

ولم يتم حتى الآن الإعلان رسميا عن حصيلة ضحايا الهجوم بينما تحدثت مصادر صحية وإعلامية مختلفة عن مقتل حوالى 60 شخصا وإصابة نحو 150.