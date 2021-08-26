السعودية تعبر عن إدانتها واستنكارها لهجوم مطار كابول

جدة - نرمين السيد - عبّرت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الخميس، عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابى الذى استهدف مطار حامد كرزاى الدولى فى العاصمة الأفغانية كابول، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.





وبحسب بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس": "ما زالت المملكة تتابع باهتمام الأحداث الجارية فى جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة". وأعربت الوزارة عن "أمل المملكة باستقرار الأوضاع فى أفغانستان بأسرع وقت"، مُؤكدة فى الوقت ذاته "وقوفها إلى جانب الشعب الأفغانى". وجددت وزارة الخارجية التأكيد على "موقف المملكة الرافض لهذه الأعمال الإجرامية التى تتنافى مع المبادئ الدينية والقيم الأخلاقية والإنسانية كافة". وقدمت الوزارة "العزاء والمواساة لذوى الضحايا وللشعب الأفغانى الشقيق، مع تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل".

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