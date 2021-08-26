دوت الخليج -

شهيد بعدوان سعودي جديد على صعدة

استشهد مواطن اليوم إثر قصف مدفعي سعودي على مديرية منبه بمحافظة صعدة. شهيد بعدوان سعودي جديد على صعدةاستشهد مواطن اليوم إثر قصف مدفعي سعودي على مديرية منبه بمحافظة صعدة. وأوضح مصدر أمني أن مواطناً استشهد بقصف مدفعي سعودي على منطقة الرقو في مديرية منبه. وأشار المصدر إلى أن العدو السعودي واصل قصفه الصاروخي والمدفعي على مناطق متفرقة من مديرية رازح. وذكر المصدر أن طيران العدوان شن غارتين على مديرية الظاهر، كما استهدف بغارتين مديرية شدى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : شهيد بعدوان سعودي جديد على صعدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.