موقع نتائج الثالث متوسط 2021 الدور الأول العراق بجميع المحافظات pdf وزارة التربية العراقية وموقع نتائجنا mlazemna

ننشر رابط موقع نتائج الثالث متوسط 2021 الدور الأول العراق عبر موقع وزارة التربية العراقية وموقع نتائجنا والنجاح والسومرية نيوز في محافظات نينوى وديالى والكرخ والرصافة، والنجف، وذي قار، والقادسية، وصلاح الدين، وواسط، واربيل، السليمانية، ودهوك، والأنبار، وبابل، والبصرة، وكربلاء، وكركوك، وميسان، والمثنى، وطلبة الخارجي، حيث تسود حالة من القلق والتوتر تسيطر على طلاب الصف الثالث متوسط 2021 العراق بعد تأخر إعلانها حتى الآن.

نتائج الثالث متوسط 2021 الدور الأول

ومن المقرر أن يتم إعلان نتائج الثالث متوسط 2021 في العراق وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم العراقية خلال الفترة القليلة المقبلة على الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية في القريب العاجل وذلك بعد الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات كما يتم اعتمادها من قبل السيد وزير التربية والتعليم على حميد مخلف الدليمي خلال الأيام الحالية لتكون جاهزة على الفور لعرضها على الموقع الإلكتروني ويستطيع الطلاب الحصول عليها من خلاله.

حقيقة ظهور نتائج الصف الثالث متوسط 2021

وكانت وزاره التربيه والتعليم العراقية قد أعلنت عن قرب عرض نتائج الثالث متوسط 2021 الدور الأول محذرة أولياء الأمور من عدم الانصياع إلى الشائعات التي تتردد بأن النتيجة سوف تتأخر أكثر من ذلك مشيرة إلى أن النتيجة لم تتاخر بل أن تأجيل الامتحانات هو من ترتب عليه هذا الأمر فكان من المفترض أن تقام الامتحانات في شهر يوليو الماضي قبل ان يتم تأجيلها بسبب موجة ارتفاع درجة الحرارة التي ضربت الجمهورية العراقية و لم تشهدها من قبل هي ما أثرت على هذا الأمر وأشارت إلى أن النتائج مطمئنة ولا داع للقلق.

وشهدت المرحلة الدراسية هذا العام الكثير من التخبط والقلق بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم والذي اثر بشكل ما على العملية التعليمية حيث تعطلت لفترة بسبب الحد من انتشار الفيروس كما عانى الطلاب هذا العام من ويلات الامتحان وقلق الإصابة ولكن الامتحانات في النهاية تمت بشكل سليم و نتائج الثالث متوسط 2021 الدور الأول ستكون مطمئنة.

موقع نتائج الثالث متوسط 2021 الدور الأول نتائجنا

ولكي يتم الحصول على نتائج الثالث متوسط 2021 بكل سهولة من خلال موقع الوزارة يجب اتباع الخطوات التالية:-