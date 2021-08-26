عاجل.. أنباء عن وقوع تفجيرين جديدين بمحيط مطار كابول

جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" فى وقت سابق اليوم الخميس، إن انفجارين على الأقل وقعا قرب مطار العاصمة الأفغانية كابول خلال عمليات إجلاء ضخمة تشوبها الفوضى، مما أسفر عن سقوط قتلى ومصابين بينهم جنود أمريكيون ومدنيون فيما وصف بأنه "هجوم معقد".

وقال مصدر مطلع على الإفادات فى الكونجرس الأمريكى بشأن الموقف فى أفغانستان اليوم الخميس، إن مسؤولين أمريكيين لديهم اعتقاد قوى بأن تنظيم داعش "ولاية خراسان"، المناهض لكل من الولايات المتحدة وحركة طالبان، مسؤول عن تنفيذ هجوم اليوم الخميس عند مطار العاصمة الأفغانية كابول.