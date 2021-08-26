جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" فى وقت سابق اليوم الخميس، إن انفجارين على الأقل وقعا قرب مطار العاصمة الأفغانية كابول خلال عمليات إجلاء ضخمة تشوبها الفوضى، مما أسفر عن سقوط قتلى ومصابين بينهم جنود أمريكيون ومدنيون فيما وصف بأنه "هجوم معقد".
وقال مصدر مطلع على الإفادات فى الكونجرس الأمريكى بشأن الموقف فى أفغانستان اليوم الخميس، إن مسؤولين أمريكيين لديهم اعتقاد قوى بأن تنظيم داعش "ولاية خراسان"، المناهض لكل من الولايات المتحدة وحركة طالبان، مسؤول عن تنفيذ هجوم اليوم الخميس عند مطار العاصمة الأفغانية كابول.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. أنباء عن وقوع تفجيرين جديدين بمحيط مطار كابول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.