عاجل.. داعش يعلن مسؤوليته عن هجومى مطار كابول

جدة - نرمين السيد - أعلنت تنظيم "داعش" الإرهابى مسؤوليته عن هجومى مطار حامد كرزاى فى العاصمة الأفغانية كابول، بحسب قناة العربية.



جدة - نرمين السيد - أعلنت تنظيم "داعش" الإرهابى مسؤوليته عن هجومى مطار حامد كرزاى فى العاصمة الأفغانية كابول، بحسب قناة العربية. يأتى هذا فى وقت ارتفع فيه عدد قتلى تفجير كابول إلى أكثر من 20 قتيلا وأكثر من 90 جريحًا.

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