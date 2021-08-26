رابط تسجيل لقاح كورونا للمعلمين 2021 ضد covid 19عبر موقع وزارة الصحة المصرية

ننشر رابط تسجيل لقاح كورونا للمعلمين عبر موقع وزارة الصحة المصرية ضد covid 19 بالتزامن مع إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بجمهوريه مصر العربية إعداد الخطة التنفيذية لتطعيم العاملين في القطاع التعليم في مصر بلقاح فيروس كورونا المستجد covid 19 وذلك في ضوء حرصها على سلامة العاملين في الكادر التعليمي والطلاب والطالبات وذلك ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ما جعلنا نرصد رابط تسجيل لقاح كورونا للمعلمين.

رابط تسجيل لقاح كورونا للمعلمين

وتمت خطوة تفعيل رابط تسجيل لقاح كورونا للمعلمين بهدف وضع آلية لبدء العام الدراسي بشكل أمن دون وقوع إصابات ودون قلق من انتشار فيروس كورونا المستجد وذلكم ما قامت به وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال تسليم خطابا مكتوبا إلي جميع المديريات التعليمية لمتابعة تلقي لقاح التطعيم ضد فيروس كورونا للعاملين بالتعليم قبل الجامعي.

وتتضمن الإخطار المكتوب على أن مديريات و الإدارات التعليمية ومديري المدارس لابد ان يقوموا بالتنسيق مع مديريات الصحة بالمحافظات من خلال السادة المحافظين من أجل تنفيذ التعليمات المرسلة على أتم وجه مع ضرورة موافاة السيد نائب الوزير لشئون المعلمين بتقرير يوضح الموقف النهائي لعدد ونسب مئوية المتلقي الجرعتين، متلقي الجرعة الأولي، المسجلين لتلقي الجرعات ولم يتلقى أي جرعة، من لم يقم بالتسجيل وأيضا لابد أن يرسل نسخة من التقرير إلى مديريه الصحة بذلك.

خطاب تطعيم لقاح كورونا للمعلمين

وتتضمن خطاب تطعيم لقاح كورونا للمعلمين الموجه من وزارة التربية والتعليم إلى المديريات التعليمية على تشكيل لجنة بكل مديرية وإدارة تعليمية برئاسة مدير المديرية ومدير الإدارة وعضوية مديري المراحل بالمديرية وتكون من مهمة هذه الإدارات إعداد قاعدة بيانات للعاملين على مستوى المدارس الحكومية والخاصة والدولية تحت مسؤولية مدير المدرسة تتضمن هذه القاعدة على أسماء متلقي الجرعتين متلقي الجرعة الأولي و المسجلين. وذلك لتلقي الجرعات ولم يتلقى أي جرعة ومن لم يقم بتسجيل لقاح كورونا، ويتم إرسالها للمديريات اختارهم بذلك.

كما أوضحت الإشارة المكتوبة و المرسلة من الوزارة للمديرية التعليمية بأن اللجنة ستقوم بإخطار من لم يقوموا بتسجيل لقاح كورونا للمعلمين 2021.

علما بأن آخر موعد لتسجيل طلب تلقي اللقاح يوم الثلاثاء الموافق 7 سبتمبر 2021.

ولن يسمح للعاملين بدخول مقر العمل عند بدء العام الدراسي إلا بعد تناول اللقاح سواء بالمدارس الحكومية والخاصة والدولية.

طريقة تسجيل لقاح كورونا للمعلمين 2021