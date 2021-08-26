مقتل 10 جنود من مشاة البحرية الأمريكية فى تفجيرى كابول

جدة - نرمين السيد - وأكد البنتاجون أن عددا من الجنود الأمريكيين قتلوا وآخرين جرحوا فى التفجير المعقد الذى وقع عند مطار كابول. وقال البيت الأبيض إنه يدرس العديد من الخيارات فيما يخص عملية الإجلاء من كابول خاصة بعد تفجيرات اليوم، والتى وقع على إثرها إصابات فى صفوف الجنود الأمريكين هناك، وأكد البيت الأبيض بحسب وسائل إعلام أمريكية أن الأولوية هى سلامة الأمريكيين هناك.

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