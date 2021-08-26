منظمة حقوقية: مقتل 150 شخصا فى غرب إثيوبيا الأسبوع الماضى

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة "فرانس برس"، اليوم الخميس، أن اللجنة اعتمدت فى هذا الرقم على شهادات سكان نسبوا هذه الهجمات لجماعة أورومو المتمردة، فى إثيوبيا.

وأوضحت اللجنة فى بيان أن مسلحين يُزعم انتماؤهم إلى أورومو، قد نفذوا هجمات "ذات طابع عرقى"، فى 18 أغسطس.