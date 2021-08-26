“الكارت الأبيض” رابط amen.social.tn منحة 300 دينار وكيفاش التسجيل الرقمي بمنصة أمان

رابط amen.social.tn لتسجيل طلبات أصحاب الكارت الأبيض للحصول على منحة مقدمة من وزارة الشؤون الاجتماعية في الجمهورية التونسية، حيث قام السيد محمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية وأعلن في لقاء تلفزيوني له عن انطلاق التسجيل الإلكتروني في منصة أمان الرقمية للحاصلين على مبالغ منها بقيمة 180 دينار للحصول على 300 دينار، على أن يتم الالتزام بعدد من معايير التسجيل والصرف الإلكتروني للراغبين في الحصول على المنحة التي يبدا صرفها للمستفيدين ابتداء من سبتمبر 2021.

تصريحات السيد محمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية

في لقاء تلفزيوني على القناة الرسمية التونسية في برنامج “90 دقيقة” قام السيد الطرابلسي بالإعلان عن التسجيل الإلكتروني عبر منصة أمان الإلكترونية التي تتبع وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية، والتي يتم التسجيل الرقمي فيها ابتداء من الثلاثاء الماضي ويستمر حتى نهاية أغسطس الجاري، حيث يبدا الصرف وتحديد الموعد على الهاتف النقال.

يبدا التسجيل في منصة أمان على الرابط الإلكتروني الرسمي ولا يتم التسجيل على موقع وزارة الشؤون الاجتماعية الرسمي.

تقوم وزارة الشؤون بصرف مبلغ 300 دينار تونسي لمرة واحدة للمستفيدين من منح وزارة الشؤون.

يكون الصرف للذين يصرف لهم مبلغ 180 دينار شهريا من الوزارة.

يتم صرف مبلغ 300 دينار لأصحاب البطاقات البيضاء وليس لأصحاب البطاقات الصفراء.

تقوم الوزارة بصرف المنحة المقدمة من الدولة لمرة واحدة فقط.

يكون الصرف للفئات المعدومة في الدولة.

صرف 300 دينارأصحاب الكارت الأبيض وكيفاش التسجيل

تعتبر وزارة الشؤون هي المنصة الأولى لفئات الاحتياجات لمعدومي الدخل في الدولة، وتستقبل تسجيلات المواطنين بعدد من الشروط الخاصة بالتسجيل، ويتم عمل بحث ميداني للراغبين في التسجيل على أن تحديد معاش اجتماعي شهري لهم بقيمة 180 دينار، وهو مبلغ قليل بينما يحتاجه الفئات المعدومة، ولذلك تقوم الوزارة بصرف منحة الوزارة لتلك الفئة، أصحاب الكارت الأصفر.

كما قام السيد الوزير بالإعلان عن التسجيل الإلكتروني فقط على رابط منصة أمان الرقمي. يتم تسجيل بيانات المواطن والبطاقة التعريفية وكتابة رقم تسجيله في الوزارة مسبقا. يقوم المستخدم بتحديث البيانات. يتم إيداع رقم الهاتف النقال. يمكن الاتصال على رقم 1021.

كيفية التسجيل على رابط amen.social.tn منحة 300 دينار