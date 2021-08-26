الآن نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا 2021-2022 دور المجموعات مواجهات نارية منتظرة

نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا 2021-2022 ، ما زلنا نتابع معكم ونواصل تقديم المزيد من التفاصيل والأخبار عن ما أسفرت عنه نتيجة قرعة دوري أبطال أوروبا دور المجموعات 2022 ، حيث أُقيمت مساء اليوم الخميس الموافق السادس والعشرين من أغسطس الجاري قرعة دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لعدد 32 فريق أوروبي سيُشارك في البطولة الأكثر متابعة والأكثر جماهيرية على مستوى العالم، وأقيمت قرعة دوري أبطال أوروبا في إسطنبول التركية.

نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا 2021-2022

نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا 2021-2022 ، أسفرت القرعة المقامة في تركيا اليوم الخميس عن توزيع ثمانية مجموعات يوجد بها مواجهات قوية جداً ، حيث تعد مواجهات من العيار الثقيل جداً. ويتواجد رفاق محمد صلاح فريق ليفربول الإنجليزي ضمن المجموعة الثانية التي تضم أتلتيكو مدريد الأسباني وبورتو البرتغالي وفريق ميلان الإيطالي.

وجاءت نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا 2021-2022 دور المجموعات كالتالي:

المجموعة الأولى: مانشستر سيتي – باريس سان جيرمان – لايبزيج – كلوب بروج المجموعة الثانية: أتلتيكو مدريد – ليفربول – بورتو – ميلان المجموعة الثالثة: سبورتنج لشبونة – بوروسيا دورتموند – أياكس الهولندي – بشكتاش التركي المجموعة الرابعة: إنتر ميلان – ريال مدريد – شاختار – شيريف المولدوفى المجموعة الخامسة: بايرن ميونخ – برشلونة – بنفيكا – دينامو كييف الأوكراني المجموعة السادسة: فياريال – مانشستر يونايتد – أتالانتا الإيطالي – يونج بويز السويسري. المجموعة السابعة: ليل الفرنسي – إشبيلية – سالزبورج النمساوى – فولفسبورج الألماني. المجموعة الثامنة: تشيلسي – يوفنتوس – زينيت الروسى – مالمو السويدي

نتيجة قرعة دوري أبطال أوروبا 2022

نرفق بين أيديكم الآن بعض الصور التي توضح بالتفصيل ما أسفرت عنه نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا 2021-2022 ، والتي تنقسم إلى ثمانية مجموعات قوية.

وجدير بالذكر أن نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا 2021-2022 ، بينت أنها لا تسمح بوجود فرق البلد الواحدة في مجموعة واحدة، وهو ما جعل نتيجة القرعة القرعة متميزة وتحمل العديد من المواجهات النارية. وإلى هنا نكون قد انتهينا من رصد كافة التفاصيل التي تخص نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا. وسنتابع تقديم المزيد من مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا، وذلك من خلال تقارير متتالية.