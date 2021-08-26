ببطاقة الهوية أسرع قرض في نص ساعة من بنك الراجحي بدون كفيل وبتسهيلات كبيرة

يقدم بنك الراجحي أسرع تمويل لقرض في نصف ساعة فقط وبدون تعقيدات بنكية ولاشروط صعبة وبدون ضامن، ومن خلال بطاقة الهوية يمكن لأي مواطن سعودي أو مقيم بالتقدم لاخذ قرض من بنك الراجحي بشروط ومعايير تتوفر لدي الكثير من راغبي القروض، حيث يسأل العديد من المواطنين والمقيمين في السعودية عن قروض الراجحي وبعض الأشخاص الذين يحتاجون المال بصورة سهلة وسريعة لحل الضيقات المالية لديهم، لذلك وفرت البنوك الحلول التمويلية في أشكالها المتعددة وبالطبع كل بنك أو شركة يحدد الشروط والمعايير الخاصة به بالإضافة إلى المستندات والوثائق تختلف من جهة لأخرى، أما عن الراجحي فهو مصرف معتمد من البنك المركزي السعودي لذلك يضم حلول التمويل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما يتبع عدة أنظمة ممنهجة لتطوير كافة الخدمات سواء للأفراد وقطاع الأعمال أيضاً بجانب توفير البطاقات الائتمانية العديدة وكل واحدة لها مميزات مختلفة.

جميع المنتجات والبرامج لدى المصرف حاصلة على مصادقة من هيئة الرقابة الشرعية.

يقدم القرض بدون ضامن لتسهيل الإجراءات.

فترات السداد طويلة تصل حتى 60 شهراً بأقساط شهرية تناسب الدخل حيث يتم احتسابها بعد معرفة قيمة الالتزامات الشخصية لديك لمنع التعثر في السداد.

متاح التمويل الإضافي بعد سداد 20 % من قيمة التمويل الحالي.

قرض ميسر لجميع الفئات والقطاعات يضم الحكومي والخاص والعسكري.

يعطي التمويل بدون تعقيد بأبسط مستندات وأقل راتب شهري.

صورة من بطاقة الهوية الوطنية أو الإقامة للمقيمين سارية المفعول.

تعريف بإجمالي الدخل الشهري والبدلات إن وجدت يوضح المسمى الوظيفي وتاريخ الالتحاق بالعمل.

خطاب معتمد من جهة العمل بالموافقة على تحويل وتثبيت الراتب إلى بنك الراجحي.

مميزات التمويل الشخصي من الراجحي:المستندات المطلوبة للحصول على قرض بنك الراجحي:

يمتلك بنك الراجحي فريق خدمة عملاء خبير في المساعدة عند طلب قرض بأمان وذلك بالاتصال على رقم 966114603333 للعملاء الحاليين أو عبر 8001241222 للعملاء الجدد.

تعبئة نموذج طلب تمويل شخصي “وطني” الذي يشمل المواطنين والوافدين بشروط تتضمن بعض المعايير التالية:

أن يكون المتقدم أو المتقدمة على رأس عمل في إحدى الشركات أو الجهات المعتمدة لدى المصرف. لا يزيد العمر عن 60 سنة والمتقاعدين حتى 70 عام وقت سداد آخر قسط. لا يقل الدخل الشهري عن ألفي ريال للسعوديين والمتقاعدين 1.99 ريال أما الوافدين الحد الأدنى للراتب 5000 ريال.

كيفية طلب قرض من بنك الراجحي بدون كفيل: