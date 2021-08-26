”فوكس نيوز”: انفجار ثان في محيط مطار كابل 

أكدت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية أن انفجارا ثانيا دوى في محيط مطار العاصمة الأفغانية كابل.
وأكدت الشبكة أن ثلاثة عسكريين أمريكيين على الأقل أصيبوا جراء الانفجار الأول، فيما تتحدث تقارير صحفية عن سقوط 13 قتيلا على الأقل جراء الهجوم.
ووصف مسؤولون أمريكيون، حسب الشبكة، ما حصل اليوم في محيط مطار كابل بأنه كان "هجوما مركبا".
ولم يتضح بعد ما إذا كان التفجير الثاني أسفر عن سقوط ضحايا.
وذكر نشطاء في مواقع التواصل أن التفجير الثاني وقع على مقربة من مكان لتجمع المواطنين الأمريكيين لإجلائهم من كابل.
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