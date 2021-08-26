قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الساعات القادمة شديدة الخطورة في العاصمة الأفغانية كابل.
وصرح ماكرون بأن سفير فرنسا في كابل سيغادر أفغانستان ويواصل عمله من باريس.
وجاءت تصريحات الرئيس الفرنسي خلال مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء إيرلندا ميشال مارتن من دبلن.
وأفاد ماكرون بأنهم يواجهون وضعا متوترا للغاية، داعيا إلى توخي الحذر.
وأشار إلى مسألة اللاجئين مسألة معقدة ويحاولون مع الشركاء إيجاد حلول موحدة ومناسبة، مضيفا: "قمنا بالتنسيق مع ألمانيا بهذا الخصوص ونواصل المشاورات".
وشهدت كابل اليوم أحداثا دموية، حيث أكد مسؤولون أمريكيون سقوط قتلى وجرحى جراء تفجيرين على الأقل دويا أمام البوابة الرئيسية في مطار العاصمة الأفغانية.
وأكد المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي أن انفجارا وقع أمام بوابة أبي (وهي البوابة الرئيسية)، واصفا إياه بـ"هجوم معقد خلف ضحايا بين الأمريكيين والمدنيين".
ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول في حركة "طالبان" تأكيده سقوط 13 قتيلا على الأقل، بينهم أطفال، جراء الهجوم، وإصابة العديد من عناصر الحركة.
كما تتحدث وسائل إعلام عن عشرات الجرحى جراء الهجوم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ماكرون: الساعات القادمة شديدة الخطورة في كابل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.