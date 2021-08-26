ماكرون: الساعات القادمة شديدة الخطورة في كابل 

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الساعات القادمة شديدة الخطورة في العاصمة الأفغانية كابل.

وصرح ماكرون بأن سفير فرنسا في كابل سيغادر أفغانستان ويواصل عمله من باريس.

وجاءت تصريحات الرئيس الفرنسي خلال مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء إيرلندا ميشال مارتن من دبلن.

وأفاد ماكرون بأنهم يواجهون وضعا متوترا للغاية، داعيا إلى توخي الحذر.

وأشار إلى مسألة اللاجئين مسألة معقدة ويحاولون مع الشركاء إيجاد حلول موحدة ومناسبة، مضيفا: "قمنا بالتنسيق مع ألمانيا بهذا الخصوص ونواصل المشاورات".

وشهدت كابل اليوم أحداثا دموية، حيث أكد مسؤولون أمريكيون سقوط قتلى وجرحى جراء تفجيرين على الأقل دويا أمام البوابة الرئيسية في مطار العاصمة الأفغانية.

وأكد المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي أن انفجارا وقع أمام بوابة أبي (وهي البوابة الرئيسية)، واصفا إياه بـ"هجوم معقد خلف ضحايا بين الأمريكيين والمدنيين".

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول في حركة "طالبان" تأكيده سقوط 13 قتيلا على الأقل، بينهم أطفال، جراء الهجوم، وإصابة العديد من عناصر الحركة.

كما تتحدث وسائل إعلام عن عشرات الجرحى جراء الهجوم.