جوتيريش يدعو القادة السياسيين فى لبنان لتشكيل حكومة فاعلة بشكل عاجل

جدة - نرمين السيد - وأضاف المتحدث أن جوتيريش عبر عن قلقه البالغ تجاه الوضع الاقتصادى والاجتماعى المتدهور فى لبنان، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم". وأشار دوجاريك إلى أن لبنان فى حاجة ماسة لتشكيل حكومة "لتحقيق العدالة والمحاسبة وتخفيف المعاناة وقيادة مسار طموح وفاعل للإصلاح بغية استعادة إمكانية الحصول على الخدمات الأساسية واستعادة الاستقرار ودعم التنمية المستدامة وحفز الأمل فى مستقبل أفضل".

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