فيديو.. لحظة وقوع انفجار مطار كابول الثانى

جدة - نرمين السيد - وكان المتحدث الصحفى للبنتاجون أكد وقوع انفجار آخر على الأقل فى محيط فندق البارون على مقربة من بوابة آبى بمطار كابول، مؤكداً أن الانفجار عند بوابة آبى كان نتيجة "هجوم معقد" أسفر عن سقوط عدد من الضحايا الأمريكيين والمدنيين.

وقال متحدث البنتاجون: "نستطيع تأكيد أن انفجار مطار كابول أوقع عددًا من الضحايا الأمريكيين والمدنيين".

ونقلت شبكة "سكاى نيوز" عن مصدر لها، بأن حصيلة التفجيرين اللذين وقعا فى محيط مطار كابول، اليوم الخميس، وصلت إلى أكثر من 18 قتيلا وإصابة ما لايقل عن 45 آخرين.