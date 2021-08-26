مسؤولون أميركيون يرجحون ضلوع داعش "خراسان" بهجومي مطار كابل

رجح مسؤولون أميركيون ضلوع تنظيم داعش "خراسان" الإرهابي في الهجوم الذي وقع عند مطار العاصمة الأفغانية كابل، يوم الخميس، فأوقع عشرات الضحايا بين قتيل وجريح.

وبحسب مصدر مطلع على الإفادات في الكونغرس الأميركي بشأن الموقف في أفغانستان، يوم الخميس، فإن مسؤولين أميركيين لديهم اعتقاد قوي بأن تنظيم داعش (ولاية خراسان) مسؤول عن تنفيذ هجوم المطار.

وقال مصدر آخر من الحكومة الأميركية مطلع على أنشطة المخابرات، إن الحكومة ما زالت تحقق لكن هجوم المطار يحمل "كل العلامات المميزة" لهجوم من تنفيذ تنظيم داعش (ولاية خراسان).

وأكدت حركة طالبان، التي أدانت الهجوم الذي استهدف مطار كابل، أن الهجوم وقع في منطقة خاضعة لسيطرة القوات الأميركية.

وأفادت مصادر "دوت الخليج"، أن الانفجارين اللذين شهدتهما كابل، يوم الخميس، أوديا بحياة 18 شخصا، فيما أسفر عن 45 آخرين.

وقالت مصادر لسكاي نيوز عربية في البيت الأبيض إن "كل الاحتمالات مطروحة الآن بما في ذلك وقوع هجمات أخرى"، مشيرة إلى أن أولوية الإدارة الأميركية هي ضمان سلامة القوات الأميركية والعاملين في السفارة والمدنيين الأميركيين.

وقالت المصادر "ندرس العديد من الخيارات فيما يخص عملية الإجلاء".

وكان مسؤول في البنتاغون أكد في وقت سابق ارتفاع عدد الإصابات في صفوف الجنود الأميركيين إلى 5 جراء انفجار كابل، لكن حالة أحد الجنود وصفت بالخطيرة.

في غضون ذلك، قال مصدر مطلع لرويترز إن البيت الأبيض لم يعلن، يوم الخميس، ما يشير إلى تغيير في خطط الرئيس جو بايدن بشأن الموعد النهائي للانسحاب من أفغانستان بحلول 31 أغسطس، نتيجة التفجيرات التي وقعت عند مطار كابول.

في المنحى نفسه، قال مسؤول في البيت الأبيض، إن الرئيس بايدن في غرفة العمليات، وهو يتابع تطورات الوضع في كابل.

وأعلن البيت الأبيض تأجيل اللقاء بين بايدن ورئيس الحكومة الإسرائيلية، نافتالي بينيت، بسبب الأوضاع في العاصة الأفغانية.

وأوضح البيت الأبيض، أن اجتماع بايدن وبينيت لم يلغ ولكن تأجل لبعض الوقت ويمكن أن يعقد في أي لحظة.