مصر.. مسن يطعم زوجته بعد وفاتها لأكثر من 3 أيام

شهدت منطقة أوسيم بمحافظة الجيزة في مصر واقعة غريبة من نوعها، حيث رفض مسن الاعتراف بوفاة زوجته العجوز طوال 3 أيام، كان خلالها يُقدم لها الطعام والشراب كما لو أنها على قيد الحياة.

تفاصيل الواقعة المأساوية

وكشف مصدر أمني تفاصيل الحادث المأساوي، قائلا إنه ورد بلاغ من الأهالي لمركز شرطة أوسيم بوجود رائحة كريهة منبعثة من منزل مسنين.

وأضاف المصدر في تصريح خاص لموقع "دوت الخليج"، أنه عند انتقال الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وجدت أن المنزل يتكون من طابقين ويوجد به زوجان (الزوج 81 عاما والزوجة 74 عاما).

وأكد المصدر أنه لكبر سن الزوجين، كانا يعيشان في الطابق الأرضي، مشيرا إلى أنهما يعانيان من أمراض كثيرة نظرا لتقدمهم في العمر.

وتابع: "التحريات كشفت أن الزوج لم يعترف برحيل رفيقة دربه، فظل يقدم لها الطعام والشراب لأكثر من 72 ساعة، ظنا منه أنها لا تستطيع تناول الطعام، حتى اكتشف الجيران الأمر".

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تلقت بلاغا يفيد بالعثور على جثة سيدة داخل مسكنها، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، ثم جرى نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى، وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.