ضبط خط إنتاج سجائر مخالف للقانون

دوت الخليج:- تعقد دائرة الجمارك الخميس، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن ضبط خط مخالف لإنتاج للسجائر. وبحسب معلومات فإن الكميات التي يتم إنتاجها تورد لمصنع بشكل مخالف وبعد الكشف عليها تبين أن خط الإنتاج مخالف للقانون والأنظمة المعمول بها. المملكة

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