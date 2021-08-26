3 متورطين بقضية ضبط خط إنتاج سجائر المخالف

دوت الخليج :- كشف مدير عام الجمارك الأردنية اللواء جلال القضاة، الخميس، عن ضبط خط مخالف لإنتاج السجائر فجر اليوم، كما جرى ضبط كميات كبيرة من التبغ تقدر بـ 5 طن.
وأضاف القضاة خلال مؤتمر صحفي أن عدد المتورطين بخط الانتاج المخالف لغاية الآن 3 أشخاص.
وفي ذات السياق أكد القضاة أنه تحصيل أكثر من 44 مليون دينار بقضايا تهريب في 2021.
وأضاف القضاة أن أكثر من 23 ألف مخالفة تهريب سجلت خلال العام الماضي.
وبين القضاة أن الجمارك تقوم بدور وطني عالي المستوى واهمها مكافحة التهريب.
"المخالفات بالرسوم والغرامات خلال 3 سنوات حتى تاريخه 776 مليون 174 الف 385 دينار" وفق القضاة
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