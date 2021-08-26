“منحة 300 دينار” LINK التسجيل في منحة 300 دينار 2021 تونس

التسجيل في منحة 300 دينار 2021 تونس تم عرضه للمواطنين للحصول عليه بمعدل مرة واحدة فقط مع عدم ذكر إمكانية تجديده مرة أخرى لجميع الأسر والعائلات الفقيرة كما اقتصرت عمليات الحصول على تلك المنحة بالتسجيل الإلكتروني فقط لها مع تواجد بعض الشروط الأساسية والتي تحدد إمكانية قبول او رفض الطلب والذي يتضح لنا من خلال التعرف على العرض التالي.

بحث العادية غير المواطنين عن الرابط الخاص بتسجيل في منحة ٣٠٠ دينار والان تستطيع القيام بإتمام عمليات التسجيل داخل الموقع خصوصًا بعد إعلان الجهات الحكومية عن فتح باب التسجيل والذي لا يتم سوى من خلال الموقع الرسمي للوزارة وهذا من خلال القيام باتباع هذه الإرشادات التالية

الخطوة الأولى توجه إلى منصة امان التونسية وهذا من خلال البحث في سجل جوجل عن الموقع الرسمي للمنصة أو التوجه إليه بشكل مباشر من خلال الضغط http://www.amen.social.tn/ .

ثانيا بعد ذلك عليك باتباع بيانات التسجيل الأساسية والتي تتمثل في كل من كتابة الاسم ورقم الهوية ورقم الهاتف للشخص المتقدم.

ثالثا ينصح بقراءة بيانات الشخص والتأكد من الكتابة الصحيحة لها حتى تتمكن من استيفاء شروط القبول في المنحة.

الخطوة الرابعة: ثم قم بإرسال طلبك وانتظر حتي يتم إرسال لك الموافقة أو الرفض على الطلب من الجهات المختصة في أقرب وقت ممكن.

شروط التسجيل في منحة 300 دينار

لا يمكن الحكم على أن كل الأشخاص الذين يقومون بالتسجيل من خلال الحصول على منحة ال300 دينار في تونس حيث تقوم الوزارة بفرض عدة شروط هامة يجب معرفتها حول أحقية المواطنين من الاستفادة من هذه المنحة والتي تتمثل في كل من الآتي تابعونا:-

اولا: يمكن الانتفاع بهذة المنحة لمختلف الأسر الفقيرة والمحتاجين والتي لا يزيد دخلها الشهري عن حوالي 300 دينار فقط.

ثانيا: كل من كبار السن والذين يعانون من الشيخوخة في سن المعاش والمعرضين للإصابة ببعض الأمراض المزمنة.

ثالثا: جميع العاملين في الجهات الخاصة والغير منتفعين بأي من الخدمات الحكومية المجانية فكل هذه لهم حقوق صرف المنحة.

وقالت وزارة الشؤون الاجتماعية في تونس ، أن هذه المنحة التي تقدر بـ300 دينار بدأت يوم الثلاثاء 23 أغسطس كان اول ايام التسجيل عبر منصة أمان الكترونيا ، وستقوم وزارة الشؤون الاجتماعية بإرسال رسالة إلى جميع الحاصلين على المنحة عبر الهاتف المحمول يوم 1 سبتمبر ، 2021 البدء في منح الإعانات لمن تم قبولهم والذين سوف يحصلون على المنحة.