عاجل.. إصابة 3 جنود أمريكيين فى انفجار مطار كابول

جدة - نرمين السيد - ووقع انفجار وإطلاق نار فى محيط مطار كابول فى العاصمة الأفغانية، مساء اليوم الخميس. وكانت الولايات المتحدة قد حثت المواطنين على الابتعاد عن مطار كابول الخميس، بسبب التهديد بشن هجوم إرهابى، بينما تسارع القوات الغربية لإجلاء أكبر عدد ممكن من الناس قبل الموعد النهائى فى 31 أغسطس.

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