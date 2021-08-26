الاتحاد الأوروبى يعلن إجلاء جميع موظفى بعثاته الدبلوماسية من كابول

جدة - نرمين السيد - وقال ستانو، إن "جميع موظفى بعثات الاتحاد الأوروبى وعائلاتهم فى كابول تم اجلاؤهم، وأن المواطنين الأفغان الذين عملوا معنا تم إجلاء 400 شخص منهم حتى الآن".
وأضاف:" ظل فقط عدد قليل يساعد فى عمليات الإجلاء، ونحن مستمرون فى جهودنا فى عمليات الإجلاء حتى الآن".
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