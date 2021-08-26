تفجير انتحاري بمحيط مطار كابل.. وأنباء عن قتلى وجرحى

أكدت وزارة الدفاع الأميركية، الخميس، وقوع انفجار في محيط مطار كابل، وذلك بعد ساعات من تأكيد بريطانيا ورود معلومات استخباراتية تؤكد وقوع هجوم وشيك على المطار، مما عطل عمليات الإجلاء.

وأوضح "البنتاغون" أن "انتحاريا فجر نفسه عند مدخل مطار كابل الشمالي".

وقال المتحدث باسم البنتاغون على تويتر، إن عدد ضحايا الانفجار في محيط مطار كابل، "غير واضح في هذا التوقيت"، بينما أفاد مراسل "دوت الخليج" بأن وزير الدفاع الأميركي أطلع الرئيس جو بايدن على تفاصيل انفجار مطار كابل.

ونقل مراسلنا عن مصادر في "البنتاغون"، قولها إن الانفجار أسفر عن جرح 3 جنود أميركيين، لافتا إلى أن مصادر بريطانية أشارت إلى مقتل 11 شخصا.

وذكرت مصادر بريطانية أن الانفجار وقع قرب فندق البارون الذي يقيم به أجانب في محيط مطار كابل.

ومن جانبها أعلنت وزارة الدفاع التركية أن "انفجارين وقعا خارج مطار كابل ولم يسفرا عن ضرر للقوات التركية".