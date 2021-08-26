رابط نتائج التاسع 2021 اليمن res-ye.net

نتائج التاسع 2021 اليمن هو ماينتظره العديد من طلاب التاسع في دولة اليمن، حيث يترقب طلاب التاسع في اليمن ظهور نتائج نهاية العام الدراسي 2021، والتي من المقرر أن يتم الاعلان عنها من قبل وزارة التربية والتعليم اليمنية خلال الأيام القادمة، حيث ستقوم وزارة التربية والتعليم في اليمن الاعلان عن نتائج طلاب التاسع خلال الفترة المقبلة عبر موقعها الالكترونية، وذلك من أجل أن تكون متاحة لكافة الطلاب اليمنيين.

أعلنت وزارة التربية والتعليم في اليمن عن نتيجة اختبارات الشهادة الأساسية والمعروفة باسم نتائج التاسع، وقد بلغت نسبة النجاح في اختبارات التاسع 2021 83.63% من إجمالي الطلاب الذين تقدموا لاختبارات الشهادة الأساسية للعام الدراسي 2021/2020، حيث يمكن لكافة طلاب الصف التاسع في اليمن حالياً الاستعلام عن نتائج التاسع من خلال موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية، والذي يوفر خدمة الاستعلام عن النتائج لكافة الطلاب برقم الجلوس.

ويزال حتى الآن طلاب التاسع في اليمن ينتظرون ظهور نتيجة التاسع 2021 الدور الأول، وهو الأمر الذي تساءل عنه العديد من طلاب التاسع وأولياء أمورهم من خلال صفحات مواقع التواصل الاجتماعية لوزارة التربية والتعليم في اليمن عن موعد ظهور النتائج، إلا أن الوزارة لم تقم بالافصاح بعد عن موعد ظهور نتيجة التاسع 2021.

نتائج التاسع 2021 اليمن

وكان طلاب الصف التاسع في اليمن قد قاموا بأداء اختبارات نهاية العام الدراسي 2021 خلال الفترة الماضية، وتتم حالياً عمليات التصحيح والمراجعة لأوراق الإجابات الخاصة بالطلاب، وذلك قبل أن تتم عمليات تجميع الدرجات، ومن ثم ستقوم الوزارة بالإعلان عن نسب النجاح في كافة المحافظات اليمنية، ومن ثم الاعلان عن النتائج وإتاحتها لكافة الطلاب، حيث سيتم الاعلان عن النتائج من خلال موقع نتائج الطلاب التابع لوزارة التربية والتعليم اليمنية.

رابط موقع نتائج طلاب اليمن 2021

ومن أجل أن يتمكن طلاب التاسع في اليمن 2021 من الاستعلام عن نتائج التاسع واستخراج النتائج فور أن تقوم وزارة التربية والتعليم في اليمن بالاعلان عنها عبر موقع نتائج الطلاب التابع للوزارة فكل ماعليكم هو الدخول إلى موقع نتائج طلاب اليمن على الانترنت من خلال زيارة رابط الموقع وهو: res-ye.net ومن ثم يقوم الطالب باختيار سنة الدراسة 2020-2021 والتي سيتم إتاحتها عبر موقع نتائج طلاب اليمن فور أن تقوم الوزارة بالإعلان عن النتائج من أجل أن يتمكن الطلاب التاسع من استخراج النتائج بسهولة.

طريقة الاستعلام عن نتائج التاسع اليمن 2021

وللاستعلام عن نتائج التاسع 2021 في اليمن فكل ماعليكم هو اتباع الخطوات البسيطة التالية:

الدخول إلى موقع نتائج طلاب اليمن عبر زيارة: res-ye.net .

. اختيار العام الدراسي 2020-2021 مع ملاحظة أن سيتم إتاحة العام الدراسي فور الاعلان عن نتائج التاسع.

كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب في الخانة المخصصة لذلك.

الضغط على زر بحث، وسيتم ظهور النتائج في الحال.

وفي حال عدم تذكر الطالب أو ولي الأمر رقم الجلوس الخاص بالطالب فيمكنكم الضغط على كلمة نسيت كلمة المرور، ومن ثم استكمال الخطوات التي يتطلبها منكم النظام من أجل استخراج رقم الجلوس وكتابته للاستعلام عن نتائج التاسع 2021 في اليمن.