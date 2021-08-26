بعد لقائه الرئيس عون.. ميقاتي يغادر قصر بعبدا "دون تعليق"

غادر رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نجيب ميقاتي، قصر بعبدا، حيث التقى الرئيس ميشال عون، رافضا الإدلاء بأي تصريح بشأن مستجدات تشكيل الحكومة الجديدة.

وعقب اللقاء بين الرئيس عون وميقاتي، والذي استمر حوالي 40 دقيقة، غادر الأخير القصر، مكتفيا بالقول: "إن شاء الله خير.. إن شاء الله خير"، رافضا الإدلاء بأية تصريحات.

وكان الرئيس اللبناني قد وعد، السبت، بالإسراع في تشكيل الحكومة، قائلا إنها "ستتشكل بإذن الله، بتعاون بيني وبين الرئيس المكلف"، وأنها ستكون "حكومة قادرة على القيام بإصلاحات".

من جانبه، سبق أن اشتكى ميقاتي من "البطء" في تشكيل الحكومة، لافتا إلى ضرورة المضي قدما والإسراع في تشكيلها، لتنتشل البلاد من الأزمات المتتالية التي تطارده.