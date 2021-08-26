ألمانيا: تهديدات تنظيم ”داعش” تعرقل الإجلاء من كابل

قالت وزيرة الدفاع الألمانية أنجريت كرامب كارينباور، اليوم الخميس إن تهديدا ملموسا بشن تنظيم "داعش" هجوما إرهابيا على مطار كابل يعرقل جهود الإجلاء هناك.
وأضافت كارينباور، للصحفيين في برلين أن "وزارة الخارجية نصحت خلال الليل الناس في كابل بعدم الذهاب إلى المطار من تلقاء أنفسهم"، مضيفة أن هذا يحد أكثر من فرص وصول الراغبين في المغادرة إلى المطار.
وقال المفتش العام للجيش الألماني إبرهارد تسورن، إن الجيش نقل جوا أكثر من 5200 من كابل حتى الآن منهم 4200 أفغاني و505 ألمان.
وذكرت مصادر أمنية أن ألمانيا ستنهي رحلات الإجلاء اليوم الخميس على الأرجح.
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