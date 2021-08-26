عاجل.. إطلاق نار على طائرة عسكرية إيطالية خلال إقلاعها من مطار كابول

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "سكاى نيوز" الإخبارية، فى نبأ عاجل لها، بإطلاق نار على طائرة عسكرية إيطالية خلال إقلاعها من مطار كابول.



جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "سكاى نيوز" الإخبارية، فى نبأ عاجل لها، بإطلاق نار على طائرة عسكرية إيطالية خلال إقلاعها من مطار كابول. وقال مصدر إيطالى، إن الطائرة التى تعرضت لإطلاق نار لم تصب بأذى، مشيرا إلى أنه على متن الطائرة الإيطالية "سى 130" التى أقلعت من كابول 98 مدنيا وعدد من الصحفيين.

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