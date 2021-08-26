كندا تنهى عمليات الإجلاء من مطار كابول

جدة - نرمين السيد - وكانت كندا، قد نفذت أمس الأربعاء، أكبر عملية إجلاء لها من أفغانستان، حيث احتشد 535 شخصا على متن طائرة غادرت مطار كابول.

وقال وزير الهجرة الكندى، ماركو مينديسينو: "تمكنت كندا بشكل سريع من إخراج الناس من أفغانستان"، مضيفا "قمنا بإجلاء 535 شخصا، وهو أكبر عدد من الأشخاص على متن رحلة واحدة للقوات حتى الآن".