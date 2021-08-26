تعرض طائرة إيطالية لإطلاق نار في مطار كابل

أفاد مصدر إيطالي، الخميس، بتعرض طائرة عسكرية لإطلاق نار، وذلك خلال إقلاعها من مطار كابل في أفغانستان.
وأشار المصدر إلى أن "الحادث لم يسفر عن تعرض الطائرة لأضرار"، حسبما نقلت "رويترز".
ووفق المصدر فإنه كان على متن الطائرة التي تعرضت لإطلاق النار وهي من طراز "سي 130"، 98 مدنيا وعدد من الصحفيين.
وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت الخميس، أن التهديد الإرهابي الذي دفع لندن إلى تحذير مواطنيها من الذهاب إلى مطار كابل ليلا كان "خطيرا جدا" و"وشيكا".
وقال وزير القوات المسلحة البريطاني جيمس هيبي لإذاعة "تايمز راديو" إن "المعلومات التي جمعت خلال الأسبوع تزداد خطورة: إنها تشير إلى تهديد للأرواح وشيك وخطير"، حسبما نقلت "فرانس برس".
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