جونسون ينبه إلى نفاد الوقت أمام عمليات الإجلاء من أفغانستان

قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الخميس، إن الوقت ينفد لإجلاء الباقين في أفغانستان، لكن الغالبية العظمى ممن لهم حق القدوم إلى بريطانيا غادروا بالفعل.
وأضاف جونسون "في غضون الوقت المتبقي قبل رحيلنا، وأنا متأكد أن الجميع يقدرون أنه قصير للغاية، سنفعل كا ما بوسعنا لإجلاء الجميع".
في غضون ذلك، قال البيت الأبيض، الخميس، إنه تم نقل ما يقرب من 13400 شخص جوا من أفغانستان، يوم الأربعاء.
وتبعا لذلك، يرتفع بذلك العدد الإجمالي لمن أجلتهم الولايات المتحدة وشركاؤها في التحالف من أفغانستان إلى حوالي 95700 منذ 14 أغسطس الجاري.
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، ، إن حصر عدد الأميركيين في أفغانستان أمر صعب، مشيرا إلى عدم وجود تاريخ محدد لانتهاء عمليات الإجلاء من كابل، حتى وإن كان الموعد المرتقب حاليا هو 31 أغسطس الجاري.
وأوضح بلينكن، أن بعض الأميركيين لا يقومون بتسجيل أنفسهم لدى السفارات والمصالح القنصلية عندما يكونون في دول أخرى "ونحن لا نتعقب حركة مواطنينا في الخارج"، لكن الأولوية في الوقت الحالي هي الإجلاء.
وشدد على أن الولايات المتحدة ظلت تعمل من أجل الوصول إلى أي أميركي في أفغانستان، بغرض إتمام عمليات الإجلاء التي تجري بمشاركة عشرين دولة.
وبدوره قال القائم بأعمال رئيس الأركان الكندي الجنرال واين اير، إن القوات الكندية في كابل انتهت من جهودها لإجلاء المواطنين والأفغان في وقت سابق الخميس، وقبيل المهلة التي تنقضي في 31 أغسطس.
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