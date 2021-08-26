توقيع بروتوكول إنشاء مجلس التنسيق السعودي القطري

اجتمع وزير الدولة السعودي عضو مجلس الوزراء وزير الخارجية بالنيابة، مساعد بن محمد العيبان، الأربعاء، مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في مدينة نيوم السعودية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أنه جرى خلال الاجتماع "استعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين".

كما وقع الجانبان على البروتوكول المعدل لمحضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي القطري، الذي يرأسه من الجانب السعودي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ومن الجانب القطري أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

ويشارك في عضوية المجلس، عدد من كبار المسؤولين في البلدين.

يذكر أن مجلس التنسيق السعودي القطري يعد "إطارا شاملا لتعزيز العلاقات الثنائية، وللدفع بالشراكة بينهما إلى آفاق أرحب، وفق رؤية المملكة 2030 ورؤية دولة قطر 2030، وبما يلبي تطلعات القيادة في البلدين ويحقق مصالح شعبيهما الشقيقين".