خطوات نقل ملكية رقم سوا stc والشروط المطلوبة 1443

تُوفر شركة اتصالات السعودية خدمة نقل ملكية رقم سوا عبر تطبيق mystc بدلا من الذهاب إلى أحد فروع الشركة في المملكة العربية السعودية، لتوفير الوقت والجهد، فيما توفر الشركة شريحة إس تي سي بسعر 24 ريالًا سعوديًّا لمن يرغب في شرائها لإجراء المكالمات المحلية والدولية، والدخول إلى الإنترنت.

خطوات نقل ملكية رقم سوا

ويمكن نقل ملكية رقم سوا عبر تطبيق الشركة mystc دون الحاجة إلى زيارة أحد فروع الشركة المنتشرة في المملكة، ويجري ذلك من خلال تقديم الطرف الأول طلب النقل، وذلك على النحو الآتي:

تحميل تطبيق mystc على الهاتف الذكي، ثم فتحه. تسجيل الدخول إلى التطبيق. النقر على إدارة. النقر على الأيقونة التي تُوجد في أعلى الشاشة. النقر على نقل الملكية. إرسال رسالة تحتوي على 4 حروف إلى الرقم الذي نُريد نقل ملكيته. إدخال الرمز بشكل صحيح. اختيار نوع الهوية للشّخص المحول إليه الرقم. إدخال رقم هوية المراد نقل الرقم إليه. النقر على استمرار. إرسال الحساب للطرف الثاني بنجاح.

الموافقة على نقل الملكية الخاصة برقم stc

وبعد إجراء تقديم طلب نقل الملكيّة الخاصة برقم اتصالات السعودية، يجب استكمال خطوات النقل بقول الطرف الثاني لهذه الإجراءات، ويجري عن طريق هذه الخطوات:

تحميل وفتح تطبيق mystc على الهاتف الذكي. وصول طلب النّقل الخاص بالملكية من المرسل في قائمة الإشعارات. النّقر على إشعار النّقل الخاص بالملكية. النّقر على استمرار، حتى لا يجري إلغاء الطلب. استكمال البيانات المطلوبة.

كيفية توثيق رقم سوا

ومن الممكن توثيق رقم سوا من خلال الحصول على كود عبر النفاذ الوطني الموحد، وذلك باتباع هذه الخطوات:

الدخول إلى موقع النفاذ الوطني الموحد. إدخال اسم المستخدم وكلمة السر والرمز المرئي. النقر على تسجيل الدخول. إدخال رمز التحقق المرسل من نفاذ. اختيار رمز توثيق بطاقات الاتصال. اختيار شركة stc. ظهور كود مخصص لشركة واحدة ورقم واحد. تقديم الكود إلى موظف الاتصالات لإصدار بطاقة في الشركة. النّقر على قائمة الشركات لإصدار شريحة ثانية. النقر على شركة الاتصالات. الحصول على كود جديد.

شروط النقل الملكية لرقم stc

وحددت شركة اتصالات السعودية، عددًا من الشروط التي يجب أن تتوفر لنقل لملكية الخاصة بشريحة إس تي سي، وهي على النحو التالي: