يرغب العديد من المواطنين التعرف على مختلف تفاصيل نظام تصنيف المقاولين الجديد في السعودية 1443 ، والشروط التي تم تحديدها من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية في المملكة العربية السعودية، هذه الوزارة المسؤولة على التجهيزات وعلى العمران وتحسين وتطوير المدن والريف.

نظام تصنيف المقاولين الجديد في السعودية 1443

لقد تم الإعلان من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية على مختلف تفاصيل تصنيف المقاولين، وكان ذلك بعد التصريح بالموافقة على النظام الجديد، والذي سوف يعمل على التطوير بشكل ملحوظ حيث أنه يعمل على نشر روح المنافسة، وكما أنه سوف يضم التخصصات الفنية والتي تختلف بناء على خبرات المقاولين وبناء على سنوات العمل وغيرها من العوامل.

وهذا النظام يقوم باستهداف 7 قطاعات مختلفة والتي تتمثل في قطاع التطوير العقاري، وقطاع المكاتب الهندسة، والمؤتمرات والمعارض، وكذلك التغذية والمعيشة، وأعمال الصيانة والتشغيل، وخدمات البناء، وكذلك تكنولوجيا الاتصال والمعلومات.

شروط نظام تصنيف المقاولين بالسعودية

لقد تم تحديد شروط تصنيف المقاولين، والتي تنقسم إلى جوانب مختلفة وتتمثل فيما يلي:

لا يجب أن تزيد فترة الفاتورة على عام.

لابد من تحديد ميزانية معتمدة.

كذلك ميزانية الشركات يجب أن تكون صحيحة.

أيضًا يجب أن برامج المحاسبة متاحة.

بالنسبة إلى التقارير التي يتم تحديدها يجب أن تكون في متناول اليد.

يجب أن توضح التقارير مختلف المشاريع التي تم إنشائها في آخر ثلاث سنوات.

لابد من تقديم مختلف المستندات المطلوبة.

بالنسبة إلى مشاريع الصيانة لا يجب أن تقل نسبتها على 30%.

أما مشاريع الإنشائية فلا يجب أن تقل عن 50%.

لابد من توافر نسخة من عقد العمل.

كذلك يجب تقديم نسخة استمارة رأي ويتم ملء مختلف البيانات بها من راعي المشروع.

لابد أن يكون للشركة سنة مالية.

كذلك يجب أن يكون النظام الأساسي متاح

أن يكون للشركة سجل تجاري.

طلب ترخيص من الهيئة العامة للاستثمار.

لابد أن يحتوي على نشاط تجاري.

لابد من نقل جميع العناصر إلى شركة.

يجب أن يكون واحد من المساهمين في الشركة مالك لدى الملكة الفردية.

الدخول على موقع المقاول مباشرة.

مباشرة. ثم يقوم بإضافة مختلف البيانات المطلوبة.

ثم يقوم برفع صورة من السجل التجاري.

بعدها يقوم بإضافة الرمز المرئي.

ثم يقوم بالضغط على توثيق الحساب.

بعدها سوف يتم إرسال كلمة مرور على الهاتف وعلى البريد الإلكتروني.

استخدم كلمة المرور في تسجيل الدخول وسوف يتم تفعيل الحساب.

الشروط الماليةالشروط الفنية والإداريةمتطلبات قانونيةمتطلبات تحويل ملكية فردية إلى شركةخطوات الدخول في تصنيف المقاولين

يرغب العديد من المواطنين التعرف على نظام تصنيف المقاولين الجديد ومعرفة مختلفة المعلومات عن هذا النظام الجديد وعلى كيفية الاستفادة منها، وكذلك معرفة الشروط التي تم تحديدها وخطوات التسجيل بدقة.