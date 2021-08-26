جونسون: الوقت ينفد لإجلاء بقية العالقين في أفغانستان

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الخميس إن الوقت ينفد لإجلاء الباقين في أفغانستان، لكن الغالبية العظمى ممن لهم حق القدوم إلى بريطانيا غادروا بالفعل.

وأضاف “أجلينا الغالبية العظمى”.

وتابع “في غضون الوقت المتبقي قبل رحيلنا، وأنا متأكد أن الجميع يقدرون أنه قصير للغاية، سنفعل كا ما بوسعنا لإجلاء الجميع”.