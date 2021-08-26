اعتقال قيادى بارز لداعش فى أربيل

جدة - نرمين السيد - وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، فى بيان، إن جهاز مكافحة الإرهاب تمكن وبالتنسيق مع مكافحة الإرهاب فى محافظة أربيل من إلقاء القبض على مايسمى إدارى عام ولاية الجنوب فى داعـش الإرهابى المكنى "أبو منصور" والذى كان يتحرك بهويات مزورة.

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