عاجل.. وضع الرئيس الأفغانى السابق تحت الإقامة الجبرية فى كابول

جدة - نرمين السيد - أفادت شبكة "سى إن إن" الأمريكية، بأن حركة طالبان سحبت الحماية عن الرئيس الأفغانى السابق حامد كرازاى، وعبدالله عبدالله الذى شغل منصب رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الأفغانية.





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