محكمة يمنية تقضي بإعدام زعيم الحوثيين

أصدرت محكمة عسكرية يمنية حكما بالإعدام رميا بالرصاص على عبد الملك الحوثي، و173 آخرين من قادة الميليشيا الحوثية الإرهابية.

كما تضمن الحكم، مصادرة جميع أموال المدانين، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية، عن وكالة سبأ اليمنية للأنباء، الخميس.

واتهمت النيابة العامة العسكرية اليمنية، زعيم الحوثيين عبد الملك بدر الدين الحوثي، و174 آخرين بالانقلاب العسكري على النظام الجمهوري والسلطات الشرعية والدستورية، والتخابر مع إيران، وارتكاب جرائم حرب وعسكرية.

وقضت المحكمة أيضا بإعدام الضابط في الحرس الثوري الإيراني حسن إدريس إيرلو، سفير طهران لدى الحوثيين "بتهمة الدخول متنكرا إلى أراضي الجمهورية اليمنية والتجسس، والاشتراك في الجرائم مع العدو الحوثي، وارتكاب جرائم عسكرية وجرائم حرب".

كذلك قضت المحكمة بتصنيف جماعة الحوثي منظمة إجرامية إرهابية، وحظر أنشطتها وحلها ومصادرة جميع ممتلكاتها، ونزع جميع الأسلحة والذخائر والعتاد العسكري منها، وتسليمه لوزارة الدفاع اليمنية.

ومن جهة أخرى، أمرت المحكمة أيضا، بمقاضاة إيران أمام القضاء الجنائي الدولي، "لثبوت اشتراكها مع جماعة الحوثي في الجرائم محل الدعوى"، وألزمت الحكومة اليمنية، بوضع استراتيجية وطنية شاملة للقضاء على التمييز بين اليمنيين بسبب العرق أو اللون أو الأصل أو المذهب، وفق الوكالة.