طريقة تحميل تطبيق منصة مدرستي على الجوال لكي يتمكن الطلاب من متابعة الدورس التي يتم شرحها عليها وأيضًا الاختبارات، وتعتبر المنصة من أبرز وأهم المنصات التعليمية في المملكة العربية السعودية نظراً لما تحويه من خدمات لكافة الطلاب، لذا وفرت المملكة إمكانية تحميلها على الجوال لكي تُمكن الطلاب من فتحها في أي مكان.

منصة مدرستي

وزارة التعليم السعودية أطلقت منصة مدرستي لاستكمال الدراسة عن بعد خلال فترة انتشار كورونا في البلاد والحد من الاختلاط بين الطلاب لمنع انتقال العدوى بينهم، وتُقدم مجموعة كبيرة من الأدوات التعليمية التي تُساهم في مساعدة الطلاب لاستيعاب المقررات الدراسية، وتوفر المنصة مجموعة من الخدمات وهي:

توفير المقررات الدراسية بشكل إلكتروني وأيضًا الوجبات والاختبارات.

توفير مسارات تعليمية مختلفة.

تمتلك 130 خطة درس إلكتروني.

توفر المشاركة بين الطلاب والمعلمين.

تحتوي على فصول دعم وتقوية افتراضية.

طريقة تحميل تطبيق منصة مدرستي على الجوال

يُمكنك تحميل التطبيق على الجوال لمتابعة كافة الدورس والمقررات سواء كان يعمل بنظام الأندرويد أو الأيفون:

لكي تستطيع تحميل المنصة على هاتفك الأيفون لابد من التوجه إلى تطبيق آب ستور.

وأيضًا إذا كان هاتفك أندرويد لابد من الذهاب إلى قوقل.

خطوات إنشاء حساب منصة مدرستي

في حالة التسجيل لأول مرة في المنصة لابد من انشاء حساب لكي تُتابع كافة الدورس التي يتم شرحها خلالها بشكل إلكتروني، ويُمكنك انشاء الحساب عبر التالي:

الانتقال إلى منصة مدرستي الإلكترونية.

النقر على قسم العودة للمدارس ثم اختر تسجيل جديد.

كتابة رقم الهوية أو الإقامة ثم ادخال رقم الجوال والضغط على أنا لست برنامج روبوت.

النقر على خانة التحقق وقم بتأكيد الحساب.

طريقة تسجيل الدخول منصة مدرستي

لكي تسجل دخول لمنصة مدرستي سواء للطلاب أو أولياء الأمور اتبع ما يلي:

اتجه مباشرة إلى منصة مدرستي.

الضغط على حساب مايكروسوفت للطلاب أو أولياء الأمور.

كتابة بيانات تسجيل الدخول.

الضغط على خانة تسجيل الدخول.

افتح متصفح الانترنت وهو قوقل قروم.

ادخل اسم منصة مدرستي ثم النقر على بحث.

الدخول إلى النتيجة الأولى وهي المنصة.

الضغط على تحميل لكي تستفيد من جميع خدماتها.

تحميل منصة مدرستي على الكمبيوتر