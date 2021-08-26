خطوات اصدار رخصة البلدية الصحية عبر موقعنا، تعتبر رخصة البلدية الصحية هامة للكثيرون من الأشخاص في المملكة العربية السعودية حيث يُمكنك الحصول عليها من قبل وزارة الشؤون البلدية، ولابد من الحصول عليها من قبل كافة العاملين بالمهن المرتبطة بالصحة، ولكي تتمكن من إصدارها لابد من اتباع المعلومات التي سنسردها خلال السطور القادمة.

رخصة البلدية الصحية

هي من الرخص التي تقدمها وزارة الشؤون البلدية في السعودية لكافة الأشخاص العاملين بالمهن المرتبطة بالصحة، فهي من الأمور الهامة التي ينبغي على العاملين الحصول عليها، مما دفع المملكة لتوفير تلك الخدمة إلكترونيًا توفيرًا للوقت والجهد.

خطوات اصدار رخصة البلدية الصحية

لكي تتمكن من إصدار رخصة البلدية لابد من التوجه بمنصة بلدي الإلكترونية دون الحاجة للذهاب إلى أي مكان، فيمكنك استخراجها بكل سهولة ويسر، لذا اتبع مجموعة من الخطوات وهي:

الانتقال إلى منصة بلدي بشكل مباشر.

اختيار خدمة الشهادة الصحية ثم النقر على خدمة إصدار شهادة صحية.

كتابة بيانات مقدم الطلب واختيار الرخصة.

ادخال بيانات العامل واجتياز اختبار الفحص الطبي بلائق صحيًا.

أخيراً طباعة الشهادة من خلال المنصة.

سداد رسوم الشهادة الصحية

عند الرغبة في استخراج رخصة شهادة صحية لابد من القيام بسداد الرسوم الخاصة بها، ولكي تتمكن من ذلك لابد من اتباع الخطوات التالية:

انتقل مباشرة إلى منصة بلدي.

اختيار خدمة الشهادات الصحية.

الضغط على خيار خدمة إصدار شهادة صحية.

كتابة بيانات التحقق ثم قم بإجراء الفحص الطبي.

سدد الرسوم الخاصة بالشهادة الصحية.

بالخطوات السابقة تكون تمت عملية السداد بنجاح.

رابط منصة بلدي طباعة الشهادة الصحية

لكي تتمكن من طباعة الشهادة بعد الانتهاء من استخراجها من منصة بلدي التابعة لوزارة الشؤون البلدية في المملكة العربية السعودية، يُمكنك طباعتها عبر الضغط على الرابط واتبع التعليمات بكل دقة لكي تتمكن من الحصول على نسخة منها في حالة الرغبة في ذلك.

بهذا نكون وصلنا لختام مقالنا الذي يحمل عنوان خطوات اصدار رخصة البلدية الصحية وذكرنا لكم أيضًا طريقة سداد الرسوم الخاصة بها، ونرجو أن يكون نال إعجابكم.