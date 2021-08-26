سؤال يطرح من كافة المراحل العمرية من طلاب وطالبات ومدرسين وأولياء أمور وهو متى اول يوم دراسى ١٤٤٣ وذلك يتم تحديده من قبل وزارة التعليم، وتم تغيير المواعيد بسبب الوباء المنتشر، وفى السطور التالية نتناول بالتفصيل موعد بدء العام الدراسي، وموعد انتهائه .

متى اول يوم دراسى ١٤٤٣

أعلنت المملكة السعودية عن تغيرات قوية وجذرية في العام الجديد، وذلك بجعله تلات فصول لا فصلين، ويتم توزيع المناهج على الفصول الثلاثة، وذلك من خلال النقاط التالية:

بداية الدراسة فى المملكة العربية السعودية ١٤٤٣

لقد حدث كثير من التغيرات في جميع المجالات ومنها النظام التعليمي بسبب جائحة كورونا، التي أدت إلى غلق المدارس وفرض حظر تجوال، وأصبح الناس يمارسون العمل عن طريق التعليم عن بعد، ولقد أصرت المملكة السعودية على نظام التعليم الحضوري، وأن بداية العام الدراسي تكون في الأول من شهر محرم لعام ١٤٤٣ هجري، أو ٢١من شهر أغسطس لعام ٢٠٢١ ميلادي، والجميع في انتظار تغييرات جديدة تتيح للطالب الدراسة بشكل آمن، وبطريقة تحميهم من العدوى.

التقويم الدراسي لعام ١٤٤٣ بعد التعديل

إن المملكة العربية السعودية تقوم بإدراج تقويم جديد لكل عام، ووضع خطة كاملة شاملة للعام القادم، ويضم التقويم موعد بدء الدراسة، وأيام الإجازات الرسمية، وموعد الاختبارات نصف الفصلية والنهائية.

كم باقي على الدراسة

قررت المملكة السعودية عودة النشاط الكامل للمدارس من معلمين وهيئة تدريس سواء فى الجامعات أو المدارس، وكذلك عودة التعليم المهني والتقني، بمنشور رسمي يقرر ذلك، ليس هذا فقط، بل تحرص المملكة السعودية على تهيئة كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، والحفاظ على كل هيئة التدريس والطلاب بصحة جيدة وآمنة.

التقويم الدراسى الجديد في السعودية

تم إدخال تعديلات جديدة في التقويم الدراسي لهذا العام، حيث سيكون مقسم إلى ثلاثة فصول، كل فصل منهم ينتهى بإجازة رسمية أسبوعية، وذلك لأمان الطلاب والمعلمين جميعاً.

وإلى هنا نكون قد انتهينا من ذكر إجابة سؤال متى اول يوم دراسى ١٤٤٣ في المملكة العربية السعودية، كما ذكرنا معظم التغييرات الجديدة التي ستحدث في هذا العام في التقويم الدراسي.