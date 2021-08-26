نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل فى المساعدات الاجتماعية 2021 منحة 300 دينار في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل فى منحة 300 دينار، تقدم وزارة الشؤون الاجتماعية منحة مالية للموطنين الذين يعانوا من إنخفاض مستوى المعيشي الخاص بهم، فالكثيرين أصبحوا يبحثون عن طريقة التقديم على تلك المنحة وشروط الخاصة بها، بالاضافة للبحث عن الفئات المقدم لها تلك المنحة، وطريقة الحصول على منحة 300 دينار، كل تلك التساؤلات وأكثر من ذلك سنوضحه لكم الأن فى الأسر القادمة.

وزارة الشؤون الاجتماعية فتح التسجيل لمنحة 300 دينار

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية رسمياً فتح باب التسجيل على منحة 300 دينار للفئات ذات الدخل المنخفض فى تونس، ويتم قبول طلبات الحصول على المنحة بعد دراسة الطلبات المقدمة لتأكد من أحقية إعطائهم المنحة، وسيكون التسجيل عبر موقع المساعدات الاجتماعية 2021

فقد أوضحت الوزارة أن باب التسجيل على تلك المنحة قد تم فتحة بالفعل يوم الثلاثاء الماضي الموافق 24 أغسطس، ويتم التسجيل من خلال المنصة الإلكترونية الخاصة بوزارة الشؤون الاجتماعية.

خطوات ورابط التسجيل فى منحة 300 دينار بتونس

أوضحت وزارة الشؤون الاجتماعية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “الفيس بوك” طريقة التسجيل للحصول على تلك المنحة، مشيراً إلى أنها مقدمة للأسر الفقيرة فى تونس كمساعدة من الوزارة لتلك الأسر لتغلب على أعباء المعيشة فى ظل أنتشار فيروس كورونا المستجد، وتتمثل تلك الخطوات في:

الدخول على منصة أمان.

تسجيل الدخول بكتابة البيامات المطلوبة أمامك.

ويمكن تسجيل الدخول أيضاً من خلال رقم هاتف 1021 وذلك برقم البطاقة التعريفية الوطنية.

موعد صرف منحة 300 دينار وزارة الشؤون الاجتماعية

أوضحت الوزارة أن موعد صرف تلك المنحة سيكون فى الأول من شهر سبتمبر القادم، ليصبح باب التسجيل مفتوح ولمدة أسبوع كامل من يوم 24 أغسطس حتى معاد الأستلام للمنحة.

بلاغ من وزارة الشؤون الاجتماعية للمواطنين بتونس خاص بمنحة 300 دينار

أوضحت الوزارة أن الضغط على منصة أمان وذلك لتسجيل فى منحة 300 دينار قد تسبب فى عطل فني على المنصة، وتسعى الوزارة الان لحل تلك المشكلة وإعادة فتح باب التسجيل للمواطنين، وسيتم التنسيق مع المركز الوطني للإعلامية لتفادي تلك المشكلة لإستيعاب كمية الطلبات الكثيرة المقدمة على المنحة.

وبذلك نكون قد قدمنا لكم كل ما هو متعلق بمنحة 300 دينار، فى إنتظار تعليقاتكم واستفسارتكم التي نسعد بها دائما.