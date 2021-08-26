الكرملين: لم نعترف بعد بشرعية حكم طالبان

جدة - نرمين السيد - وقال دميترى بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، إن روسيا لم تعترف بعد بشرعية حكم طالبان رغم سيطرتها على أفغانستان، مضيفا سندرس بعناية خطوات طالبان الموالية فيما يتعلق بالدبلوماسيين الروس والمواطنين الأفغان.

وأكد أن روسيا مهتمة بإرساء الأمن والاستقرار فى أفغانستان، متابعا "سنواصل على الأغلب التنسيق مع الولايات المتحدة بشأن كابول".

وكانت روسيا أكدت فى وقت سابق أنها ليست فى عجلة من أمرها بشأن الاعتراف بسلطة حركة طالبان فى أفغانستان، مشيرة فى الوقت نفسه إلى أنه لا يمكن تجاهل مكانة الحركة وضرورة خوض حوار معها.