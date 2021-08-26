إطلاق صفارات إنذار فى عسقلان وأسدود جنوب إسرائيل

جدة - نرمين السيد - ووفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، فإن صفارات الإنذار "كانت بالخطأ"، مشيرة إلى أنه بسبب عطل فنى فى نظام الإنذار، دخل مئات الآلاف من المستوطنين الملاجئ والغرف المحصنة فى أسدود وعسقلان وكريات ملاخى وكريات جات ويبنا وغلاف غزة.

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