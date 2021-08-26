ميقاتى يزور قصر بعبدا لتقديم تشكيلته الوزارية

جدة - نرمين السيد - وقالت مصادر مطلعة لصحيفة "الجمهورية" اللبنانية، اليوم الخميس إن "المعطيات المتوافرة تؤكّد أنّ ميقاتى أنجز تشكيلة حكومية سيضعها فى يد رئيس الجمهورية فى لقائهما المقبل فى القصر الجمهورى، يأمل أن تحظى بموافقة الرئيس عون عليها، كونها مرتكزة على التوازن المطلوب فى هذه المرحلة، وكون الأسماء الواردة فيها غير مستفزة لأى طرف، ما يعنى أنّ التأليف أمام فرصة جدّية لولادة الحكومة".
يشار إلى أن الرئيس ميشال عون، كان كلف رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتى فى 26 يوليو الماضي، بتشكيل الحكومة الجديدة بعد استشارات نيابية أجراها رئيس الجمهورية ونال خلالها الرئيس المكلف 72 صوتا من أصوات النواب.
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