أمير قطر يستقبل وفدا إماراتيا برئاسة الشيخ طحنون بن زايد

استقبل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، يوم الخميس، وفدا برئاسة الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني في دولة الإمارات.
وبحث الجانبان، خلال اللقاء، العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين البلدين؛ خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والمشاريع الاستثمارية الحيوية التي تخدم عملية البناء والتنمية والتقدم وتحقق المصالح المشتركة للبلدين.
وبحسب وكالة الأنباء الإمارات "وام"، فقد نقل الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان خلال اللقاء إلى أمير دولة قطر تحيات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنياتهم لقطر وشعبها بدوام التقدم والازدهار .
من جانبه، حمل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تحياته إلى رئيس الدولة والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، كما أعرب عن تمنياته لدولة الإمارات وشعبها بالمزيد من التطور والرخاء.
وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
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