زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب الصين

جدة - نرمين السيد - قال مركز شبكات الزلازل الصينى، إن مركز الزلزال وقع فى منطقة رعى قليلة السكان على بعد 130 كيلومتر عن مركز المحافظة، فيما لم يبلغ عن وقوع ضحايا أو خسائر فى الممتلكات.

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