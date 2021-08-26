روسيا تسجل أعلى حصيلة وفاة يومية بكورونا منذ تفشى الوباء

جدة - نرمين السيد - ووفقا للأرقام الحكومية الرسمية، توفى 820 شخصا بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما تم تسجيل 19.630 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل إجمالى الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 682.4540 حالة.

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