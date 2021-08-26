كيف اسجل في جود الإسكان التنموي 1443

يبحث الآلاف من مواطني المملكة العربية السعودية عن كيف اسجل في جود الإسكان التنموي على محركات البحث ومواقع التواصل الإجتماعي، وقد قدمت الحكومة السعودية خدمات إلكترونية كثيرة في الآونة الأخيرة من أبرزها خدمات منصة جود الإسكان التنموي، ومن الجدير بالذكر أن وزارة السكان السعودية تسعى إلى توفير الحلول السكنية لعدد كبير من المواطنين بمساعدة وتعاون مشترك مع عدد من الجمعيات الخيرية، ويُمكنك التقديم والتسجيل في منصة جود إلكترونياً مع عدم الإضطرار إلى التوجه إلى مقرات وزارة الإسكان، فقد اهتمت وزارة الإسكان في السنوات الأخيرة بتقديم أغلب خدماتها للمواطنين بطريقة إلكترونية للتسهيل عليهم ضمن رؤية السعودية 2030م التي تسعى فيها إلى تطوير التحول الرقمي والإعتماد على التكنولوجيا الحديثة، والآن نتطرق في هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” إلى توضيح كيفية التسجيل في منصة جود للإسكان كما وضحنا لكم في مقال سابق رابط منصة جود لتسديد الإيجار، فإلى نص المقال.

كيف اسجل في جود الإسكان التنموي

نظراً لأهمية موضوع مقالنا اليوم لقطاع واسع داخل المجتمع السعودي خاصة من الأسر محدودي الدخل نوضح لكم الآن جميع الخطوات اللازمة للتسجيل في منصة جود كالتالي:

أولاً قم بالولوج إلى ا لموقع الرسمي لمنصة جود للإسكان التنموي .

. ثانياً اضغط على كلمة “إنشاء حساب” في الصفحة الرئيسية للموقع.

ثالثاً ستجد أسفل الشاشة كلمة “تسجيل” انقر عليها.

رابعاً يطلب منك الموقع إدخال رقم الهوية الوطنية الخاصة بك واسم المستخدم.

خامساً قم بإدخال كافة البيانات المطلوبة مثل رقم الهاتف والبريد الإلكتروني.

سادساً ادخل كلمة المرور ثم رمز التحقق المرئي.

سابعاً قم بالضغط على أيقونة طلب التسجيل.

وبهذه الخطوات نكون قد أتمننا عملية التسجيل في منصة جود بطريقة إلكترونية ناجحة.

شروط التسجيل في منصة جود

لا بد لك كمواطن سعودي تريد التقديم والإستفادة من دعم منصة جود أن تتوفر فيك كافة الشروط التالية: